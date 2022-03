Plainte pour diffamation : Melania Trump réfute son passé d'escort-girl

La femme de Donald Trump a porté plainte contre deux médias américains qui ont affirmé qu'elle était escort-girl dans les années 1990.

Melania Trump a engagé jeudi des poursuites en diffamation contre deux organes de presse qui ont affirmé qu'elle avait officié comme escort-girl dans les années 1990. La plainte, déposée devant un tribunal du Maryland, vise la société Mail Media, qui publie le Daily Mail Online, ainsi que Webster Tarpley, qui gère un blog dans cet État de l'est des États-Unis.

La femme du candidat républicain à la Maison-Blanche demande 150 millions de dollars de dommages et intérêts. «Les personnes visées (par la plainte) ont fait plusieurs déclarations concernant Mme Trump qui sont 100% fausses et qui nuisent terriblement à sa réputation personnelle et professionnelle», a déclaré Charles Harder, l'avocat de la plaignante.