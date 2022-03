Melanie Brown s'éclate à Las Vegas

L'ex Spice Girl ne voulait pas rester inactive et s'est recyclée en strip teaseuse dans la ville des casinos. Elle secoue désormais son popotin dans le désert du Nevada. Découvrez les premières images.

Il y a d’abord eu les Spice Girls: Melanie Brown a joué les panthères noires et les Scary Spice aux côtés de Victoria Adams, Mélanie Chisholm, Geri Halliwell et Emma Bunton dès 1994. Elle n’a alors que 19 ans et cartonne avec «Wannabee» avec ses copines. Elle part en tournée dans le monde entier pour une série de dates qui affiche complet et déchaîne les passions.

Elle est pourtant la première à se lancer dans une carrière solo en 1998 avec «I Want You Back» produit et écrit par Missy Elliot. Titre qui cartonne avant la naissance de son premier album «Hot» en 2000. Elle continue parallèlement son aventure avec les Spice Girls qui sortent «Forever».

Test de paternité

Une vie bien remplie, un nouvel album et deux enfants plus tard, elle défraie la chronique en trainant Eddie Murphy devant les tribunaux afin qu’il reconnaisse sa fille Angel Iris né le 3 avril 2007. Puis renoue avec le groupe de ses débuts et entame une tournée internationale avec les Spice Girls. 750 000 tickets ont été vendus pour «The Return Of The Spice Girls», du 2 décembre 2007 au 26 février 2008.

Mais que faire pour continuer à exister? Mel B a trouvé la solution et endosse une nouvelle fois la casquette de chanteuse sulfureuse en signant un contrat à Las Vegas pour un spectacle peep-show. La nouvelle Dita Van Teese noire ? Les premières images de son spectacle semblent bien loin des prestations de l’ex de Marilyn Manson.