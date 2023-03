Téléréalité: Mélanie Da Cruz au casting de «Mamans & Célèbres»

Il y a bientôt un an, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial annonçaient leur séparation après 6 ans de relation et trois ans de mariage qui ont vu naître le petit Swan, bientôt 5 ans. Une rupture que la jeune femme avait eu du mal à digérer. Douze mois plus tard, elle semble avoir repris du poil de la bête et a décidé de partager son quotidien de maman célibataire dans la 8e saison de l'émission «Mamans & Célèbres», diffusée sur TFX.