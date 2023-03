Affaire Hilona/Julien : Mélanie Dedigama sort du silence: «Qu'auriez-vous fait à ma place?»

Depuis quelques jours, la guerre est officiellement déclarée entre Julien Bert et Hilona Gos. Cette dernière est apparue moralement éreintée et a confié pour la première fois qu'elle avait été victime de violence de la part de son ex, qui en plus, lui devait énormément d'argent, ce qui la mettait dans une position financière délicate. Le jeune homme a nié les faits, mais des appels téléphoniques publiés par Hilona démontrent qu'il s'est excusé: «Je suis encore une fois désolé. Je n'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le promets que je suis désolé».