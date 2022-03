Télévision française : Mélanie, jeune trisomique, a présenté la météo

La Française handicapée a réalisé son rêve mardi: elle a pu annoncer les prévisions météorologiques en direct sur «France 2». Une première.

Son appel a été plus qu'entendu. En quelques jours, la Française a récolté plus de 200 000 soutiens, dont ceux de Catherine Laborde, ex-Miss météo de TF1, et de l'humoriste Pierre Croce. France Télévisions a également eu vent du désir de la jeune femme et l'a invitée à présenter la météo mardi, en direct, après le journal de 20h.