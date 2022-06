Extradition : Mélenchon promet de naturaliser Assange s’il devient Premier ministre

Alors que le Royaume-Uni a signé vendredi le décret d’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les Etats-Unis, le leader de l’alliance de gauche en France lui a apporté son soutien.

«Nous demanderons qu’on l’évacue chez nous»

Le gouvernement britannique a pris vendredi le décret d’extradition du journaliste et fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis, où il est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels.

«Si je suis Premier ministre lundi, monsieur Julian Assange , je crois qu’il en a présenté la demande, sera naturalisé Français et nous demanderons qu’on l’évacue chez nous», a déclaré le leader de l’alliance de gauche Nupes lors d’une conférence de presse à Paris, au dernier jour de la campagne des élections législatives.

L’alliance Nupes, qui regroupe les socialistes, communistes, écologistes et le mouvement de gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise (LFI), est arrivée à quasi-égalité avec la coalition Ensemble! du président Emmanuel Macron au premier tour des législatives. Jean-Luc Mélenchon, qui n’est pas lui-même candidat, revendique le poste de chef du gouvernement en cas de majorité au second tour dimanche prochain.

Jusqu’à 175 ans de prison aux Etats-Unis

Julian Assange, Australien de 50 ans, est réclamé par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison.