Poisson d'avril? : «Melih le fou» érige un drôle de robot à Ankara

Les habitants de la capitale turque ont cru à un poisson d'avril. Le maire controversé de la ville a fait installer en plein centre une statue géante qui ressemble étrangement à un «Transformers».

La sculpture grisâtre construite en un mélange de métal et de polyester a été installée jeudi dernier sur l'une des artères les plus fréquentées d'Ankara et est censée promouvoir un parc d'attraction géant, Anka park, que le maire Melih Gökçek est en train de construire malgré une injonction d'un tribunal qui l'a jugé en partie «contraire aux règles de l'urbanisme», a rapporté la presse locale.