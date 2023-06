Un an après le drame de Melilla, personne n'a été tenu responsable

Malgré le tollé suscité par l'action des polices marocaine et espagnole, «l'impunité reste totale», dénonce Miguel Urban Crespo, eurodéputé espagnol de gauche radicale. De quoi créer un «précédent terrible pour l'Europe» et «pour l'Espagne», dit à l'AFP ce parlementaire, l'une des voix les plus critiques sur l'action du Maroc et de l'Espagne.