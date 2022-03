Melissa Gilbert de retour chez les Ingalls

L’actrice jouera dans la comédie musicale de «La petite maison dans la prairie». Et elle sort un livre sur son passé de mangeuse d’hommes...

Le 8 mai, Melissa Gilbert aura 45 ans. Mais, pour beaucoup de gens, elle est restée la petite Laura Ingalls qu’elle a incarnée dès l’âge de 8 ans dans la série certainement la plus rediffusée depuis trente ans: «La petite maison dans la prairie».

Dès le 10 septembre, la comédie musicale tirée du livre qui a lui-même inspiré la série débutera une tournée en Amérique du Nord, à Millburn (New Jersey), et Melissa Gilbert y jouera le rôle de Caroline Ingalls, la mère de Laura. Avant cela, au mois de juin, la comédienne sortira un bouquin où elle évoquera sa vie et surtout... les hommes de sa vie!