Même Bill n’est pas immunisé contre la crise

La fondation caritative du fondateur de Microsoft, rétrogradé troisième homme le plus riche au monde en 2008, a accusé une baisse de 20% dans la valeur de ses actifs.

Bill Gates n'est plus qu'à la troisième place du classement Forbes des hommes les plus riches du monde. (afp)

Après 13 années d'un règne sans partage, Bill Gates a dû céder son titre en 2008. C'est à son compatriote et partenaire philanthrope Warren Buffett que revient ce titre désormais, selon le dernier classementForbes des milliardaires de la planète datant de mars 2008. L'homme d'affaires n'est plus l'homme le plus riche du monde depuis l'année dernière et pour lui, la situation ne s'améliore pas.