Même ivre, Katy Perry assure le show

La chanteuse faisait la fête dans un club californien et n’a pu résister à l’envie de prendre le micro quand le DJ a passé son tube «I Kissed a Girl», malgré son état d’ébriété...

L'artiste la plus en vue du moment était déjà au cœur d'un scandale avec son titre dans lequel elle se vante d’avoir aimé embrasser une autre femme. Et la belle ne semble vouloir apaiser la situation et améliorer son image en étant filmée au Cherry Pop, un club hollywoodien alors qu’elle était «totalement bourrée», comme elle l'annonce elle-même au micro.