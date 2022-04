Selon une étude : Même les cactus ne survivront pas au réchauffement climatique

Selon des chercheurs, la hausse globale des températures va devenir un des principaux moteurs du risque d’extinction des cactus. Ils pourraient avoir quasi totalement disparu dans cinquante ans.

Un avenir «plus pessimiste»

Quelque 1500 espèces de cactus réparties sur le continent américain vivent sous des climats différents, allant des déserts situés au niveau de la mer aux hautes montagnes des Andes, des écosystèmes arides aux forêts tropicales humides. Parmi les hauts lieux de la biodiversité riches en différentes espèces, on trouve le centre du Mexique et la forêt atlantique le long du littoral du Brésil.

Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle les cactus profiteraient d’un monde plus chaud et plus enclin aux sécheresses, les chercheurs ont examiné des données relatives à plus de 400 espèces. Ils ont également utilisé des modèles pour prévoir leur évolution à horizon du milieu du siècle et au-delà, selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Les résultats «dépeignent un avenir plus pessimiste», selon l’étude.