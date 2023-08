«Même les djihadistes leur semblent moins destructeurs que la démocratie»

Le spécialiste de l’Afrique Jean-François Bayart explique pourquoi la démocratie prônée par l’Occident n’a plus la cote et pourquoi l’armée a le soutien du peuple.

Manifestations en faveur du coup d’État militaire au Niger, après la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Niamey, 3 août 2023. AFP

Suspense au Niger. C’est ce dimanche qu’expire l’ultimatum lancé au général putschiste Abdourahamane Tiani par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Si, d’ici là, le président Mohamed Bazoum n’est pas relâché et rétabli dans ses fonctions à Niamey, le bloc régional menace de recourir à «la force» pour restaurer l’ordre constitutionnel. Au risque de déclencher un conflit majeur sur le continent: au Burkina Faso et au Mali voisins, les militaires au pouvoir ont déjà déclaré que toute intervention armée au Niger serait considérée «comme une déclaration de guerre» à leurs deux pays.

Quel poids faut-il donner à ces menaces? «Il est difficile de se prononcer. D’un côté, les putschistes à Niamey voient bien que la communauté internationale, ces dernières années, n’a pas empêché la prise de pouvoir par les militaires en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Mais d’un autre côté, ils savent le Niger extrêmement dépendant du Nigeria – son voisin du sud – pour ses échanges commerciaux et son approvisionnement énergétique. Ce pays-là dispose donc d’un levier important», décrypte le politologue français Jean-François Bayart, professeur à l’IHEID de Genève.

«Par ailleurs, le Niger joue un rôle pivot dans la lutte contre les groupes djihadistes (Al-Qaida, Daech, Boko Haram) qui sévissent dans toute la région. La pression internationale est donc accrue et les putschistes se souviennent que la CEDEAO n’a pas hésité à intervenir autrefois en Sierra Leone et au Liberia par exemple», poursuit ce grand connaisseur de l’Afrique. «Enfin, dans l’histoire du Niger, l’armée a joué un rôle politique bien plus respectable qu’ailleurs, parvenant même à gérer certains dossiers mieux que les gouvernements civils.» Autant dire qu’à Niamey, le nouvel homme fort n’imitera pas obligatoirement les juntes militaires du Mali et du Burkina Faso.

L’État discrédité

Les Nigériens sont épuisés par la corruption économique et idéologique, d’où leur soutien à l’armée. Niamey, 3 août 2023. AP PHOTO/SAM MEDNICK/KEYSTONE

Ce qui semble certain, par contre, c’est que la démocratie prônée par l’Occident n’a plus trop la cote au Niger, comme chez ses voisins. «Le coup d’État du 26 juillet n’est pas seulement dû à la rivalité personnelle entre le chef de la garde présidentielle (ndlr: le général Tiani) et le président Bazoum qui s’apprêtait à l’écarter. Le pays vivait dans un état de «stress démocratique», car les autorités ne répondaient pas aux attentes d’une population épuisée, d’un point de vue économique mais aussi idéologique», assène Jean-François Bayart.

À entendre le chercheur, dans la «démocratie» nigérienne, les élus sont essentiellement des représentants d’une oligarchie corrompue, qui capte les richesses plutôt que de les redistribuer. Les membres de la classe dominante, qui ont souvent fait leurs études en Occident, sont passés maîtres dans l’art de piller les caisses de l’État. Quant à la justice, elle est à leur service, ne serait-ce que parce qu’il faut pouvoir s’exprimer avec aisance en français.

Enfin, le «développement» passe par d’énormes concessions minières, de grands projets industriels et de l’élevage de masse, qui détruisent au passage tous les droits communaux des petites gens. Bref, l’État de droit est discrédité dans la mesure où il est profondément inégalitaire.

Hypocrisie occidentale

Le sentiment anti-français et anti-occidental est bien réel. Niamey, 30 juillet 2023. AP PHOTO/SAM MEDNICK/KEYSTONE

«En comparaison, même les djihadistes de Boko Haram semblent moins destructeurs aux yeux de bien des Nigériens», affirme Jean-François Bayart. «La justice rendue par les islamistes est très dure mais rapide et non corrompue. Ils sont souvent porteurs de réformes agraires. Et leur mépris de l’instruction (ndlr: Boko Haram signifie «livres interdits») contraste avec l’hypocrisie cultivée des élites.»

Enfin, le chercheur épingle les ambiguïtés européennes. «La France condamne le coup d’État au Niger, mais soutient au Tchad la prise de pouvoir par le fils d’Idriss Déby. Quant aux politiques migratoires extrêmement dissuasives en Europe, elles causent davantage de morts africaines que Boko Haram! C’est une machine à fabriquer de la colère anti-occidentale.»