En Autriche : Même les morts touchent la prime contre la vie chère

Des milliers de morts reçoivent actuellement en Autriche une importante aide financière visant à lutter contre les surcoûts liés à la transition écologique et à la guerre en Ukraine, a reconnu le gouvernement mercredi. La prime de 500 euros par adulte et de 250 euros par enfant est accordée depuis début septembre «à tous ceux qui peuvent justifier d'une résidence principale régulière en Autriche» pendant une durée d'au moins six mois en 2022, a expliqué à l'AFP une porte-parole du ministère de l'Environnement autrichien, Martina Stemmer.