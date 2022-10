«Poetry» : Même les super-riches rêvent de ce yacht

Le projet «Poetry», du bureau de design néerlandais Sinot, fait rêver même les super-riches. Ce yacht peut accueillir 14 passagers et 47 membres d'équipage. Son espace bien-être a de quoi faire fantasmer. Il est équipé d'un hammam, d'un sauna, d'une salle de fitness, d'un institut de beauté et même d'un salon de coiffure et d'une onglerie. Sans oublier la piscine à débordement.