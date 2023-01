Afghanistan : Même les talibans critiquent le livre de Harry

«Mon nombre est de 25. Ce n'est pas un nombre qui me remplit de satisfaction, mais je n'en ai pas honte non plus», écrit le prince dans son livre dont la version espagnole a été mise en vente quelques heures jeudi avant d'être retirée. Il raconte avoir considéré ces personnes comme des «pièces de jeu d'échecs» retirées de la partie, comme le prévoyait son entraînement car il est impossible de tuer une cible «si on la considère comme une personne».