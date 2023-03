Basketball/NBA : Même sans Giannis, Milwaukee gagne contre Orlando

Les Milwaukee Bucks ont renforcé mardi leur première place de la conférence Est de la NBA avec une large victoire (134-123) à Orlando grâce à Brook Lopez, Khris Middleton et Jevon Carter qui ont bien suppléé Giannis Antetokounmpo, absent sur blessure. Lopez a inscrit 26 points avec 64,3% de réussite aux tirs tandis que Middleton et Carter ont terminé avec chacun 24 points pour offrir aux Bucks leur neuvième succès d’affilée à l’extérieur.

Embiid intenable

À Minneapolis, Philadelphie a enregistré sa troisième victoire de rang en battant les Timberwolves (117-94) et consolidé sa troisième place de la conférence Est. Joel Embiid a de nouveau livré une grosse performance avec 39 points (dont 4/4 aux tirs primés et 9/9 aux lancers francs). La veille, le pivot camerounais avait déjà marqué 42 points contre Indiana.

Sans James Harden, laissé au repos, les 76ers se sont reposés offensivement sur Tyrese Maxey (27 pts), Tobias Harris (10) et De’Anthony Melton (11). En face, Minnesota n’a pu compter que sur Anthony Edwards (32 pts), le reste du cinq majeur terminant avec moins de sept points chacun. «Ce soir, sans James (Harden), je voulais être aussi agressif que possible pour nous assurer de la victoire», a expliqué Embiid après la rencontre. «On a eu une très bonne défense et offensivement, on a bien fait circuler la balle et réussi de bons tirs».