«Memes of Luxembourg», le phénomène qui cartonne sur Instagram

1 / 15 Instagram/Memes of Luxembourg Instagram/Memes of Luxembourg Instagram/Memes of Luxembourg

C’est le compte Instagram à suivre en ce moment. Depuis plusieurs semaines, «Memes of Luxembourg» tourne en dérision la vie quotidienne des jeunes actifs au Grand-Duché, en distillant chaque jour des publications très drôles, à laquelle il est facile de s’identifier. L'exemple du logement que l'on peut s'offrir au Luxembourg et au Brésil avec la même somme l'argent est l'une des vidéos les plus populaires.

«Lors d’un déjeuner avec un proche, on plaisantait sur un meme et on s'est dit que c’était dommage qu’il n’existe pas de page dédiée au Luxembourg», confie la personne qui se cache derrière le compte, installée au Luxembourg depuis environ trois ans. Importé de l'anglais, le terme «meme», désigne des images, du texte ou des vidéos détournés de façon parodique et massivement repris sur Internet, de manière à créer le buzz.

Son auteur souhaite rester anonyme

Embouteillages, prix du logement, météo, vie nocturne, transports… Pour chaque thème en lien avec la vie au Luxembourg ou l’actualité du pays, un ou plusieurs memes qui taclent avec un humour percutant des situations qu’il décrit. Lancée «pour le fun» un soir de novembre, la page connaît aujourd’hui un succès inattendu et est suivie par plus de 17 000 personnes.