Alerte à la bombe au Luxembourg, que risque l'auteur du mail?

Des policiers qui vont jusqu'à soulever les fauteuils dans la galerie, et une inquiétude légitime pendant plusieurs minutes. Vendredi 13 octobre, dans la matinée, le Shopping Center Cloche d'Or a reçu un mail de menace enclenchant immédiatement «une procédure préventive de sécurité». Sans nécessiter l'évacuation totale du site, la menace a obligé les forces de l'ordre à inspecter les lieux «du sol au plafond», avait rapidement confié à L'essentiel le directeur de l'établissement, Raphael Bouchet.

Une coopération entre les équipes du centre commercial et la police a rapidement permis d'écarter tout réel danger mais dans un contexte de tensions internationales, des questions se posent. Le lendemain, ce sont plusieurs sites touristiques en France , dont le musée du Louvre, qui étaient visés eux aussi par un mail de menaces pris au sérieux.

Plainte a été déposée

La personne à l'origine d'une fausse alerte risque de huit jours à cinq ans de prison et une amende de 300 à 3 000 euros si celle-ci a entraîné l'intervention de la force publique. Dans le cas de la Cloche d'Or, le fonctionnement de l'entreprise ayant été momentanément entravé, la peine minimale est portée à trois mois de prison et 500 euros d'amende, selon l'article 319.

Mais le code pénal identifie aussi clairement la «menace d'attentat». Si elle est fondée, la peine est de six mois à cinq ans de prison et de 500 à 5 000 euros d'amende. Les faits sont fort heureusement exceptionnels au Luxembourg et le parquet de Luxembourg indique ne pas disposer de statistiques sur ce type de menaces par mail.