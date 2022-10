Agression au Luxembourg: Menacée de mort et blessée par un inconnu en allant à la gare à 15h

Un dimanche, à 15h, pas franchement le moment où l'on pense pouvoir être victime d'une agression. Et pourtant, une femme, qui se rendait à la gare de Berchem, a été prise à partie par un homme qu'elle ne connaissait pas. Sur le parking, l'individu l'a d'abord menacée avec un couteau avant de la pousser au sol. Elle s'est débattue et, selon la police, cela «a peut-être permis d'éviter le pire». Finalement, la victime s'en tire avec deux coupures à la main, ce qui lui vaudra d'être prise en charge par les secours et opérée à l'hôpital plus tard dans la journée.