Influenceuse: Menacée et harcelée, Lucile n'en peut plus

Lucile, 20 ans, n’en peut plus. Cette influenceuse française, aux 216 000 abonnés sur Instagram et 605 000 sur TikTok est traquée par un homme. Il aurait même tenté de s’introduire chez elle récemment. «Cela a commencé en juin 2021. Cette personne m’a envoyé un message d’insultes que j’ai pris à la rigolade parce qu’il était ridicule. Je pensais qu’il s’agissait d’une blague. Depuis lors, cette personne n’a jamais arrêté de me harceler», a expliqué la jeune femme à CNews.

«Ma vie est un calvaire»

CNews rappelle que cet homme a déjà été condamné, deux fois, un mois après les premiers faits de harcèlement. En juillet 2021, un tribunal du Val d’Oise, l’avait sanctionné pour avoir «menacé de violer, tuer et brûler» Lucile. Douze jours plus tard, après s’en être pris à des proches de l’influenceuse, il avait écopé de huit mois de prison ferme. Visiblement, ça ne l’a pas calmé puisqu’il a repris son harcèlement: «Ma vie est un calvaire, je ne peux plus vivre normalement, j’ai dû quitter mon travail, j’ai dû déménager à cause de cette personne.» Les 25 et 26 mars, il s’était même présenté au domicile de la famille de Lucile demandant à son père de la voir. À l’heure actuelle, une troisième plainte a été déposée.