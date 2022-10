Pays-Bas : Menacée, la princesse Amalia, 18 ans, vit dans la peur

La princesse héritière néerlandaise Amalia, 18 ans, est obligée d'habiter chez ses parents au lieu de son logement d'étudiante à Amsterdam en raison de menaces, et ne sort que pour aller à l'université, a fait savoir jeudi la famille royale.

Selon la reine Maxima, les menaces entourant la princesse - qui est en première année d'un bachelor en politique, psychologie, droit et économie (PPLE) - ont «d'énormes conséquences» sur sa vie.

L'ombre du crime organisé

Le Premier ministre Mark Rutte a qualifié la situation de «terrible» et s'est dit «très inquiet», a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS. «Je vous garantis que nos services de sécurité travaillent dur jour et nuit pour assurer sa sécurité», a déclaré sur Twitter la ministre de la Justice et de la Sécurité, Dilan Yeşilgöz-Zegerius.