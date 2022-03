Téléréalité : Menacée par un détraqué, Amandine se sent en danger

La candidate de «Familles nombreuses, la vie en XXL» Amandine Pellissard, est la cible d'un détraqué. Elle dénonce l’inaction de la police.

«Ma famille et moi-même sommes victimes de harcèlement perpétuel en raison de notre médiatisation. Un détraqué a nos coordonnées, il s’en prend à mes enfants», a-t-elle expliqué, avant de lire quelques lignes de ce courrier: «Espèce de saloperie, avec ta gueule botoxée tu ressembles vraiment à ce que tu es: une Arabe avec des cheveux frisés. Tu es une honte pour les familles françaises… Fait gaffe la roue tourne et bientôt tu te retrouveras dans un gourbi, comme au début. Tes filles sont sales. Tu me fais vomir. Ce n’est pas la peine de porter plainte, j’ai mis des gants».

En plus d’être inquiète pour sa sécurité et celle de son clan, la Française d’origine algérienne est en colère. La raison? Selon elle, la police n’a pas pris au sérieux son mari, Alex, quand il a voulu porter plainte contre ce harceleur. «Cette plainte lui a été refusée. Seule une main courante lui a été accordée. Un jeune policier lui a répondu: «Ce n’est pas grave, on attendra qu’il se passe quelque chose; au moins il y aura une trace. Si vous en recevez une deuxième, vous pourrez porter plainte», a déploré Amandine, scandalisée. «Nos enfants sont menacés. On s’inquiète. J’ai un ado de seize ans qui sort. On ne va pas attendre qu’il se prenne un coup de couteau au coin de la rue en partant prendre le bus», a-t-elle ajouté.