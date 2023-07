Au Luxembourg: Menacés avec un couteau dans la forêt d'Ellergronn

Jeudi, dans la soirée, deux promeneurs ont été abordés par trois jeunes dans la forêt d'Ellergronn. L'un d'entre eux a soudainement sorti un couteau et a exigé que leurs objets de valeur lui soient remis. Les voleurs sont repartis avec deux GSM, de l'argent liquide et un bracelet en or et ont pris la fuite à bord d'une voiture, probablement un vieux modèle de la marque Volkswagen, selon la police grand-ducale.