États-Unis : Menaces, courses poursuites: un gang de dindes sème la terreur en ville

Ambiance tendue à Woburn, paisible petite ville du Massachusetts. Depuis plusieurs jours, un gang de dindons et de dindes fait la loi, attaquant les habitants, courant après les voitures et faisant tomber les enfants de leur vélo. Certains résidents ont tellement peur de mettre un orteil dehors qu’ils préfèrent rester calfeutrés chez eux. Meghan Tolson, qui vit à Woburn, a fini par donner des noms à certains de ces gallinacés peu commodes: il y a Kevin, Monica et Ester, mais aussi Patricia et Gladys.