Insultes, menaces de mort et retrait de permis

Jeudi soir, vers 22 heures, la vitesse excessive d'un automobiliste a interpellé la patrouille des forces de l'ordre au croisement rue Michel Thilges - avenue du 31 août, à Wiltz, qui l'a arrêté. Alors que les trois occupants ont été contrôlés dans le calme, le conducteur lui s'est montré peu coopératif. Malgré les tentatives des fonctionnaires de lui faire un test d'alcoolémie, l'individu n'a pas collaboré. L'homme a même essayé de s'enfuir en voiture avant d'être stoppé net. Les policiers ont été insultés et menacés de mort, a indiqué le communiqué des forces de l'ordre. Après avoir repoussé les agents à plusieurs reprises, l'individu a finalement été immobilisé.

Le trajet jusqu'au poste de police ne l'a pas calmé. Les insultes, cris et menaces ont également fusé à l'hôpital. L'individu a finalement été placé en garde à vue jusqu'à ce qu'il soit sobre. Son permis de conduire a été confisqué et une interdiction de conduire provisoire a été prononcée. Une plainte pénale a été déposée auprès du parquet, ainsi qu'une plainte pour rébellion contre des fonctionnaires, menaces, injures et dégradations au véhicule de fonction. Un officier a été légèrement blessé au cours de l'opération.