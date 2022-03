Menaces à Strasbourg : Menaces sur un lycée, un ado mis en examen

Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen jeudi, à Strasbourg, après avoir reconnu être l'auteur de menaces de tuerie dans un lycée, postées sur Internet, a annoncé le parquet.

L'étudiant en langues et civilisations arabes à l'Université de Strasbourg, interpellé mardi, «a reconnu les faits de manière complète», a précisé le procureur de Strasbourg, Michel Senthille, lors d'un point de presse. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire compte tenu de son jeune âge, a précisé le procureur. Le jeune homme est âgé de 17 ans et 10 mois.

Passionné de jeux vidéo

«J'habite dans une certaine ville, où se trouve un certain lycée, et vendredi, je laisse ma trace dans l'histoire. La vie de beaucoup de gens, dont la mienne, finira ce jour-là», avait menacé celui qui utilisait le pseudo «HommeMort», et disait vouloir se servir d'un fusil semi-automatique «emprunté» à un oncle. Il se présentait comme «asocial», sans amis «depuis le collège», uniquement passionné par Internet et les jeux vidéos et disait se sentir «insignifiant» et en avoir «marre».