Accord tripartite au Luxembourg – Ménages et entreprises bénéficieront «d’aides ciblées»

«Nous sommes dans une situation de crise, il est important d’aider ceux qui subissent les plus fortes pertes de pouvoir d’achat», a indiqué Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, en présentant ce jeudi les mesures longuement négociées lors de la tripartite, qui compensent le report d’un index cette année et d’un autre l’an prochain. Selon elle, les soutiens sont «ciblés» sur les personnes et entreprises qui en ont le plus besoin.