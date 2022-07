Incroyable en tennis: Menée 6-0, 5-0 et 0-30, elle réussit à gagner le match!

C’est la question que s’est posée tout joueur de tennis: est-il possible de gagner un match alors qu’on est mené 0-6, 0-5? Cette interrogation, l’Espagnole Marina Bassols Ribera (WTA 226) y a répondu le week-end dernier en qualifications du tournoi WTA 250 de Budapest. Pour son premier match sur la terre hongroise, face à la Biélorusse Yuliya Hatouka, la Catalane a joué le pire match de sa vie pour se retrouver menée 0-6 0-5 0-30 sur son service. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, la joueuse de 22 ans a fini par s’imposer.

Elle a d’abord remporté son service et marqué son premier jeu du match. Ensuite, sur le service de Hatouka, elle a réussi le break et, revigorée comme jamais, a sauvé trois balles de match dans le set qu’elle a finalement remporté 7-5. La Biélorusse, qui n’était qu’à deux points du match, a dû vivre un cauchemar. Et il a continué dans le dernier set que Bassols Ribera a finalement remporté 6-4. Rare.