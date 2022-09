Humour sur les réseaux sociaux: Ménopause: Courteney Cox se moque d’elle-même

«Votre vie change-t-elle à cause de la ménopause? Vous avez des bouffées de chaleur?» demande Courteney Cox avec ironie, dans une vidéo postée sur Instagram. Laissez-moi vous le dire franchement, la ménopause va changer la manière dont vous vous voyez. La ménopause vous dévorera toute crue. C’est horrible. En bonus, vous aurez la peau plus sèche et deviendrez chauve».