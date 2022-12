«Mensonge et sexisme»: le Luxembourg fustigé par une député française

Nouvel épisode dans la passe d'armes sur la fiscalité des frontaliers. Suite à la parution de notre article sur la rétrocession fiscale, la députée LFI de la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle Martine Etienne a réagi lundi dans un communiqué aux réponses des gouvernement français et luxembourgeois, accusant ces derniers «de méconnaissance des conventions fiscales (…) et au pire de propos mensongers». Pour appuyer son discours, la députée française avance «les 45 millions d'euros reversés chaque année par le Luxembourg aux communes frontalières belges».

Bataille de chiffres

Insuffisant toutefois pour convaincre Martine Etienne qui insiste sur «un co-développement inéquitable, inégalitaire et injuste». «Pendant cette période, les impôts, les taxes des frontaliers et les externalités positives de la France auront rapporté 33 milliards d'euros aux budgets de l'État et des communes luxembourgeoises» pendant que «les communes frontalières françaises sont paupérisées par ce manque à gagner».