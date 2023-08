Une athlète française brise le tabou des règles dans le sport

Astuces pour limiter les douleurs

Celle qui a terminé 6e de la demi-finale du 800 mètres partait pourtant confiante après avoir calculé la date de ses règles. «Je compte beaucoup sur la chance que ça ne tombe pas le jour J. Là, par exemple, je suis en fin de règles et je suis contente, car je sais que je ne serai pas handicapée par ça, pendant la course», explique-t-elle. L’athlète explique aussi qu’adapter son alimentation l’aide à diminuer les douleurs: «J’essaie de manger plus de fibres, de ne pas manger trop salé, de boire des tisanes…»

Toutes les femmes sont concernées

En juillet dernier déjà, elle avait pris la parole dans une story publiée sur son compte Instagram: «C’était mon premier jour de règles et ce premier jour est très compliqué. Je suis ballonnée, j’ai pris plus d’un kilogramme d’eau cette semaine donc je ne me sentais pas en top forme. J’avais mal au ventre, j’étais en stress car j’avais peur qu’on voit mon sang qui coule dans mon slip. Ce sont des choses que le public ne sait pas mais qu’on doit gérer». Son message a reçu de nombreuses réponses de femmes qui vivent la même chose. «J’ai eu beaucoup de retours de sportives confrontées au même problème. Ça touche toutes les femmes», assure-t-elle à franceinfo sport.