Mer du Nord: Un mort et quatre disparus après une collision entre deux cargos

L’équipage du plus petit des deux navires, le «Verity», de 91 mètres de long et 14 mètres de large, qui a coulé, était constitué de sept personnes, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la société de sauvetage (DGzRS). Parmi les sept à bord, «quatre sont toujours portées disparus, deux ont été sauvées et une a été retrouvée morte», a-t-elle ajouté.

Causes inconnues

Confirmant qu’«un bateau avait coulé», le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a indiqué dans un communiqué que «ses pensées allaient à l'équipage, leurs familles et les équipes de secours». Le «Verity», battant pavillon britannique, venait de Brême (Allemagne) et se rendait à Immingham (Grande-Bretagne).

Le second cargo de 190 mètres de long et 29 mètres de large, le «Polesie», battant pavillon des Bahamas, venait du port allemand de Hambourg et se dirigeait vers La Corogne, en Espagne. Il n’a pas été précisé pour le moment quelles marchandises transportaient les deux cargos. Les causes de la collision n’ont pas non plus été évoquées.