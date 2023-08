Mer Méditerranée: 86 migrants secourus en mer au large de Chypre

Le Centre conjoint de coordination des secours (JRCC) a indiqué dans un communiqué que l’opération de sauvetage avait permis de ramener à terre 61 hommes, six femmes et 19 enfants, tous sains et saufs. Un patrouilleur de la police maritime et deux vedettes rapides ont participé à l’opération menée au large du cap Greco, près de la station balnéaire d’Ayia Napa, a précisé le JRCC.