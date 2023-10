Trois morts dans le naufrage d’un bateau de migrants

Les garde-côtes grecs ont repêché dimanche soir trois corps après le naufrage d’un bateau de migrants au large de l’île de Symi, située près des côtes occidentales turques. Selon un communiqué, huit personnes ont été retrouvées vivantes lors des opérations de secours qui ont été effectuées à l’aide de navires et d’un hélicoptère.

Au moins deux autres sont portées disparues et au moins une des personnes décédées est une femme. Des milliers de migrants, pour la plupart originaires de Syrie, d’Afghanistan et du Pakistan, sont entrés en Grèce ces dernières années depuis les frontières maritimes et terrestres avec la Turquie.