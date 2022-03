Nouvelle saison de F1 : Mercedes et Sauber, vedettes de la rentrée

L'écurie Mercedes-AMG, championne du monde en titre, et la petite équipe Sauber, en grande difficulté l'an dernier, ont été les vedettes de la rentrée des classes en Formule 1, vendredi, à Melbourne.

Le prologue du Grand Prix d'Australie a tourné vendredi, comme prévu, à l'avantage des Mercedes-AMG. C'est Nico Rosberg, vice-champion du monde, qui a affiché ses prétentions en signant les meilleurs temps des deux séances d'essais libres, sur le circuit de l'Albert Park, terminant la journée avec un meilleur chrono de 1 min 27 sec 697/1000. Soit un dixième de seconde de mieux que son coéquipier britannique Lewis Hamilton, double champion du monde depuis son sacre, fin novembre, à Abu Dhabi. Les deux pilotes Mercedes-AMG ont été au-dessus du lot, mais l'écart avec la Ferrari de Sebastian Vettel, en 2e séance, était inférieur à la seconde (six dixièmes). Le quadruple champion du monde allemand a, lui, battu de quatre dixièmes l'autre pilote Ferrari, son ami finlandais Kimi Räikkönen.

«Nous avons terminé 4e du championnat constructeurs en 2014, donc on va commencer par se bagarrer avec Williams, qui a fini 3e, puis Red Bull, qui a terminé 2e. Après, on verra si on peut aller chercher les Mercedes, mais chaque chose en son temps», a réagi le nouveau patron de la Scuderia, Maurizio Arrivabene. La déception relative, pour les spectateurs australiens, est venue de la Red Bull du héros local, Daniel Ricciardo: 10e chrono en 1re séance, puis changement du moteur Renault, ce qui l'a privé de 2e séance. Cette saison, les pilotes n'ont droit qu'à quatre moteurs pour la saison, au lieu de cinq l'an dernier.