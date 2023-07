Des mercenaires Wagner sur le départ

Le statut de la milice Wagner est de plus en plus incertain après la tentative de coup d’Etat de son chef Evguéni Prigojine le 24 juin dernier.

Un nombre indéterminé de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner quittait la Centrafrique ces derniers jours, selon plusieurs sources étrangères, une information fermement démentie par le gouvernement. «Il y a du départ dans l’air. Ils réduisent la voilure. C’est probablement un mélange des difficultés actuelles de Wagner et du carnet de chèques (du président Faustin-Archange) Touadéra qui est limité», a indiqué à l’AFP une source française proche du dossier.

Le statut de la société paramilitaire privée et de son chef Evguéni Prigojine est plus incertain que jamais depuis sa mutinerie avortée en Russie les 23 et 24 juin. L’opération a conduit les mercenaires jusqu’à quelques centaines de kilomètres de Moscou avant qu’ils ne renoncent, aux termes d’un accord avec le président russe Vladimir Poutine dont les détails sont inconnus.