Vous êtes déjà 5 000 à nous suivre sur WhatsApp!

L'essentiel est le premier média luxembourgeois à utiliser la dernière fonctionnalité de WhatsApp et à lancer deux canaux propres: un en français et un en allemand.

Notre premier objectif, qui est d’informer le plus grand nombre d’entre vous via ce canal, est déjà atteint. Mais nous pouvons faire mieux. Pour de multiples raisons, et d’abord la frénésie de notre quotidien, ce petit récapitulatif de l’actualité du jour arrive à point nommé, chaque fin d’après-midi, sous forme d’une newsletter via un message WhatsApp. Cinq infos comme une synthèse de ce qu’il faut retenir au Luxembourg, dans le monde ou sur la planète People. De l’info et du divertissement à consommer à la maison, dans les transports ou au boulot, pour celles et ceux qui y sont encore à 18h.