Dernier hommage à Jane Birkin: «Merci maman de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile»

La cérémonie a démarré peu après 10h30, en présence de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doillon qui ont porté le cercueil, mais aussi de célébrités de la musique et du cinéma, comme Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Etienne Daho, Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, Isabelle Huppert ou Maïwenn, accueillis par le manager de l'«ex-fan des sixties».

Brigitte Macron et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ont également pris place dans l'église, dont le parvis était couvert de fleurs, témoignant de l'émoi national suscité par l'annonce de la disparition de la chanteuse et actrice, dimanche dernier à 76 ans.

Son autre fille, Lou Doillon, a également pris la parole: «Il y a toi qui me fous la trouille en partant à Sarajevo sous les bombes parce que tu dis que j'aurais eu honte, plus tard, que ma mère n'ait rien fait (…) Il y a toi qui monte sur la moto au pays de Galles qui démarre, sans avoir demandé à Andrew (NDLR: son frère) où sont les freins, et qui t'écrases contre le mur la jambe cassée, te tordant de douleur et de rire dans les bras de ton frère», poursuit-elle.