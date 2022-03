Mère à 17 ans, elle pourrait se marier à 18

La sœur de Britney Spears est ce que l’on peut appeler une femme précoce! Après avoir donné naissance à une fille l'année dernière, elle préparerait actuellement son mariage.

En juin 2008, Jamie Lynn Spears avait donné naissance à une petite Maddie, du haut de ses 17 ans. Même si de nombreuses rumeurs de tromperies et autres séparations tournaient autour du couple qu’elle forme avec Casey Aldridge, les tourtereaux avaient fini par se fiancer.

Or les choses s'accélèrent. Le magazine In Touch Weekly révèle que les préparatifs de leur mariage seraient en bonne marche. La cadette de la famille Spears aurait déjà choisi la robe qu’elle portera, une Monique Lhuillier, et prévu une gigantesque pièce montée en chocolat.