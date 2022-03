Drame en France : Mère poignardée, trois enfants retrouvés morts

Les trois enfants d'une femme tuée lundi ont été retrouvés morts mardi matin, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), et leur père est toujours recherché, a indiqué le parquet.

Le procureur de la République de Valence, Antoine Paganelli, n'a pu donner de précisions sur le lieu et l'heure de la découverte des corps, ni sur l'arme utilisée. Mais les gendarmes ont bouclé un quartier situé à la sortie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud de la Drôme, à environ un kilomètre de l'endroit où le corps de la mère a été retrouvé lundi, selon un photographe de l'AFP. Plusieurs véhicules de pompiers et un important déploiement de gendarmerie étaient visibles dans la matinée et des banderoles jaunes interdisant l'accès au public ont été déployées jusque dans les vignes.