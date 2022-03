Le tour des partis (6/9): Déi Gréng : Meris Sehovic, dans le grand bain à 22 ans

LUXEMBOURG - Rencontre avec le plus jeune candidat Déi Gréng dans le Centre. À 22 ans, Meris Sehovic est prêt à entrer à la Chambre.

«J’ai commencé très tôt à me poser des questions comme "Est-ce que j’aurai un bon travail?", "Pourrai-je habiter au Luxembourg ou devrai-je m’installer à la frontière pour pouvoir accéder à un logement?"». Meris Sehovic a transposé ses préoccupations en engagement politique. À 22 ans, il est le plus jeune candidat Déi Gréng dans le Centre.

«Rejoindre les Verts a été une décision simple. Je suis sensible aux thématiques environnementales et j’y ai trouvé des personnes de tous horizons qui se posent les mêmes questions que moi et qui ont une culture de la discussion. Je trouve aussi que nous sommes très créatifs. Ce qui nous différencie des autres partis, c’est l’apport de solutions concrètes aux problèmes», développe Meris Sehovic.