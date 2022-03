Elections présidentielles allemandes – Merkel peine à imposer son candidat

Élections présidentielles allemandes : Merkel peine à imposer son candidat

La chancelière a subi une humiliation cinglante mercredi, son candidat Christian Wulff n'étant élu président qu'au dernier tour d'un scrutin qui a viré au psychodrame.

L'élection du chef de l'État allemand se fait généralement dans la discrétion, mais les grands électeurs en ont profité pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de la chancelière et de sa coalition de centre-droit qui bat de l'aile.

À 51 ans, M. Wulff, chef du gouvernement régional de Basse-Saxe (nord), est devenu le dixième et le plus jeune président de l'après-guerre, à l'issue d'une élection de neuf heures, la plus longue de l'histoire du pays.