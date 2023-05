FOOTBALL: Mersch veut continuer à rêver en Coupe de Luxembourg

«En début de saison, notre objectif était de rester en Promotion Honneur», avoue le dirigeant. Il y a un an et demi, le Marisca jouait encore sa survie dans l'élite quand Mikhail Zaritski est arrivé sur le banc pour insuffler une nouvelle dynamique à ses joueurs. «Il est très exigeant et se donne à 120 % pour le club», note son président.