Révélations de Courteney Cox – «Mes amis ont ressenti la présence d’une femme au bord du lit»

Alors un jour Carole est venue chez moi et m’a dit qu’il y avait eu un terrible divorce dans cette maison et qu’elle était hantée, j’ai répondu: «Je m’en moque». Puis d’autres personnes proches de moi dont mes amis m’ont dit qu’ils avaient ressenti la présence d’une femme au bord du lit, mais encore une fois je disais: «Je m’en moque».

Cependant, malgré son esprit cartésien, la comédienne, qui admet avoir abusé du botox, a fini par y croire. «Un jour la sonnette a retenti chez moi et lorsque j’ai ouvert et que je m’attendais à voir un livreur ou quelque chose comme ça, c’était un homme qui m’a dit: «Savez-vous que votre maison est hantée?» J’ai dit: «Oui, pourquoi? Comment savez-vous ça?» Et il m’a répondu: «Parce qu’il y a quelqu’un derrière vous.» Alors à ce moment-là j’ai dit: «Ok, vendons cette maison!» Quand l’animateur lui a demandé si elle avait vraiment quitté cette villa pour cette raison, Courteney lui a répondu: «Probablement, après vous y pensez tout le temps et vous commencez à voir des choses.»