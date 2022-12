Charlie Winston: «Mes chansons sont comme des mantras»

Une chanson s’intitule «This Storm Too Shall Pass». De quel orage s’agit-il?

Pour l’instant tout se passe bien. Je suis un régime à base de gingembre et le sommeil est très important. Et j’ai hâte de revenir au Luxembourg, je garde un bon souvenir du dernier concert.

Il y a des choses qui me manquent, ma famille, mes amis, Londres et son multi-culturalisme. Mais ma vie a changé, je suis devenu papa, j’ai d’autres priorités. Et j’adore la qualité de vie du sud de la France, près de la mer et pas loin de la montagne.