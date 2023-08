Australienne détenue en Chine : «Mes enfants et le soleil me manquent»

La journaliste australienne Cheng Lei, en détention depuis trois ans en Chine, a souligné que ses enfants lui manquaient, ainsi que le soleil, dans un rare message rendu public jeudi, délivré lors d'une visite consulaire. «Par dessus tout, mes enfants me manquent», dit-elle dans ce message partagé par des médias australiens et par son ami Nick Coyle sur X (ex-Twitter), juste avant le troisième anniversaire de son emprisonnement.

Et «le soleil me manque» également en détention, affirme-t-elle. Cheng Lei, qui travaillait pour la chaîne publique chinoise en anglais CGTN, a été placée en détention en août 2020. Cette mère de deux enfants, âgés de 9 et 11 ans au moment de son arrestation, est poursuivie pour «divulgation de secrets d'Etat à l'étranger» par Pékin, qui n'a pas donné plus de détails.

«Elle a raté la première rentrée de sa fille au collège. Ses parents ne rajeunissent pas et Lei est leur unique enfant. Donc le temps devient de plus en plus précieux», a confié Nick Coyle jeudi au Sydney Morning Herald.

Problèmes de santé

L'année dernière, le compagnon de Mme Cheng s'était dit sérieusement préoccupé par une «série de problèmes de santé» dont elle souffrait en prison. Elle a été jugée à huis clos en mars, sans que l'ambassadeur d'Australie puisse assister à l'audience. Le jugement -- qui pourrait aller jusqu'à une peine de prison à perpétuité - a été mis en délibéré.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a dit avoir interrogé son homologue chinois Wang Yi, en marge d'un sommet de l'Asean le mois dernier à Jakarta, au sujet de Cheng Lei et d'un autre ressortissant australien, l'écrivain Yang Hengjun, également emprisonné en Chine dans des circonstances obscures.

«L'Australie a toujours défendu Mme Cheng et demandé à ce que les normes fondamentales de justice, d'équité procédurale et de traitement humain soient respectées conformément aux normes internationales», a rappelé Penny Wong vendredi dans un communiqué. «Nous continuerons à soutenir Mme Cheng et sa famille et à défendre les intérêts et le bien-être de Mme Cheng», a-t-elle souligné.