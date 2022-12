Lea Schroeder : «Mes idées viennent tout le temps, à n'importe quel moment»

La séquence du 12 décembre

Aujourd'hui, la créatrice travaille essentiellement sur commande et donne vie à des demandes particulières. Comme ce cache-pot créé pour le réseau des ambassadeurs, via le ministère des Affaires étrangères. «Il représente les différentes facettes du Luxembourg, avec différents symboles. C'est un cache-pot, mais qui peut aussi servir de vide-poches, d'objet de déco, de tasse à café même.» Comment la jeune femme en est-elle arrivée là? «Nos parents nous ont initiés à plein de choses, le sport, la musique, les loisirs créatifs», avec un déclic, sans doute: le jour où sa maman a installé un four à céramique à la maison. Lea avait 14 ans.