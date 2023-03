Olivier de Benoist au Casino 2000: «Mes quatre enfants ont chacun pris un avocat!»

Fabienne Rappeneau

L’essentiel: Vous venez présenter «Le petit dernier». Comment se passe la tournée?

Olivier De Benoist: Elle devait commencer le 20 mars 2020, le jour du confinement. Je l’ai retardée d’un an et je l’ai entamée en septembre 2021 et, comme je fais 200 dates, je la finirai en juin 2023. J’ai pris l’habitude de jouer partout, car ce qui m’amuse, c’est cette vie de saltimbanque.

Vous étiez déjà à Differdange en novembre, habitué du Grand-Duché?

Oui, à Differdange je me suis beaucoup amusé, et j’ai surtout beaucoup joué à Esch-sur-Alzette, au Showtime, où j’ai fait mes armes. À Mondorf-les-Bains, ce sera la première fois. Quand les gens ont aimé un premier spectacle, ils reviennent voir les suivants.

Un nouveau spectacle pour chaque enfant. Êtes-vous certain que ce sera le dernier?

Oui…. Mais non (rires). Ce sera un prétexte pour remonter sur scène. Il faudrait que je fasse un nouvel enfant, mais ma femme ne veut pas. Je cherche une mère (rires).

Dans ce show, vous avez pour ambition de «révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie».

C’est tout à fait le personnage de con que j’incarne sur scène, une espèce de macho. J’aime la mauvaise foi. Alors que, pendant des siècles, les hommes n’ont rien foutu dans l’éducation de leurs enfants, c’est drôle de les imaginer donner des conseils.

Comment fait-on la part des choses lorsque l’on met en scène une partie de sa propre vie?

C’est assez simple car à aucun moment les gens imaginent que c’est vrai. Je vais tellement loin que si c’était vrai, je finirais dans les chroniques judiciaires. Je pars d’un cadre réel et je vais très loin pour faire rire.

Les membres de la famille le prennent bien?

Depuis qu’ils ont vu le spectacle, ils ont chacun pris un avocat (rires). Mes enfants m’ont toujours connu humoriste, quel que soit le thème. À aucun moment, cela a posé problème. Même si je me fais siffler par la moitié de la salle, c’est de la mauvaise foi.

Ce sont des sujets universels, même si celui des enfants reste plus délicat.

C’est le sujet le plus populaire du monde. On a tous un rapport plus ou moins grand à l’enfance. Cela concerne tout le monde. Les limites, c’est le public qui les donne. Si ce n’est pas drôle, j’enlève la blague, je n’ai pas de problème d’égo avec ça. Faire rire les gens, c’est le seul but.

Vous êtes issu d’une famille nombreuse. Votre premier public?

Bien sûr, elle a longtemps été plus nombreuse que le reste du public dans la salle. Je faisais du stand-up sans le savoir. Dans une famille avec six frères, vous avez intérêt à être bon car vous n’avez pas deux chances de finir votre phrase. Mon école de one man show, c’était ma famille. J’ai toujours su que j’étais drôle, même si je suis devenu humoriste à 26-27 ans.

Est-ce que vous vous censurez par rapport à certains thèmes?

Non, car je ne suis pas dans des thèmes polémiques. J’aborde les enfants, la famille, des sujets intemporels. Rares sont les gens qui prennent mes propos au premier degré.

Qu’avez-vous prévu à la fin de la tournée?

Je suis en train d’écrire un film, mais qui n’est pas tourné pour l’instant. Et aussi un nouveau spectacle, mais pour l’instant, je profite vraiment de ces dernières. Le spectacle est si abouti que je ne suis pas pressé de passer à un autre. Si je pouvais le jouer toute ma vie, je le ferais!