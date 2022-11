Santé: «Mesdames, arrêtez de faire pipi sous la douche!»

Quel est votre cas?

Je suis un homme et je fais pipi sous la douche. Je suis une femme et je fais pipi sous la douche. Je suis un homme et je ne fais jamais pipi sous la douche, sauf en cas de besoin pressant. Je suis une femme et je ne fais jamais pipi sous la douche, sauf en cas de besoin pressant.